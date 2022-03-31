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Надзвичайні новини, Україна, Світ, Путін проти українського народу

У Повітряних силах розповіли, як збивають ворожі ракети

Сьогодні, 06:01 Переглядів: 371

 

Слава ЗСУ!

Україна збиває ракети ворога переважно зенітними комплексами. Зараз на озброєнні ЗСУ є британські та американські зенітні комплекси. Про це розповів речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат, повідомляє в Телеграмі Міністерство оборони України.

- Переважно усі ракети помітні для військовослужбовців Повітряних сил. Втім це високоточна зброя, яка летить 800 кілометрів за годину. Якщо ракета летить з Чорного моря, то незрозумілою є локація, запрограмована для неї, тому сирена вмикається починаючи від Херсонської області й до Заходу. Повітряні сили збивають цілі переважно зенітними ракетними комплексами. Стінгери, Ігла, британські та американські зенітні ракетні комплекси є на озброєнні, - розповів Юрій Гнат.

Речник командування Повітряних сил наголосив, що ракетні атаки також відбиваються винищувачами.

- Ми вже навіть винищувачами збиваємо, що свідчить про майстерність наших пілотів. Це дуже складно, адже мають скластися умови, треба бути у вигідному розташуванні. Звісно, є шанс, що ракету знешкодять по дорозі. Втім ціль складна та малопомітна, але нас це не зупиняє, ми збиваємо, - сказав Гнат.

За його словами, росія атакує з повітря ракетами різних типів, переважно крилатими «Калібр» та Х-55. Також атакують ракетами типу «Іскандер», тобто запускають ракету дуже високо, вона робить дугу і на шаленій швидкості летить у задану ціль. Їх повітряні сили ЗСУ вже теж навчилися збивати.

- Ракети можна швидко збити, основне їх зафіксувати. Хоча бачимо неодноразові випадки, коли ракети рф падали дорогою через несправності, або потрапляли в іншу ціль, - сказав Гнат.

Також, за його словами, загарбники мають також чимало літаків, з яких вони завдають ударів.

- До речі, бувало, на Львівщину злітали з Каспійського моря. Таким чином вони атакували Яворівський полігон. До прикладу, шість літаків вилітає і запускають ракети у запрограмовані напрямки. Ракети малопомітні, окупанти часто використовують річища для низького польоту. Два чи три дні тому вильоти літаків активізувалися з аеродрому у Бресті. Досі активності звідти не було, - повідомив Гнат.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: війна ракети
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