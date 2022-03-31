Не передбачив вторгнення рф: у Франції звільняють голову розвідки

Найближчим часом у відставку буде відправлено керівника Головного управління військової розвідки Франції генерала Еріка Відо.
Про це, посилаючись на джерела в армії, пише Figaro.
За даними видання, генерал Відо залишить свою посаду, через помилкові оцінки щодо реалістичності російського вторгнення в Україну.
Джерела відмічають – чутки про звільнення високопоставленого офіцера через «недосконалій фаховий рівень» ходили вже протягом кількох днів. Однак спочатку говорили про його переведення на іншу посаду, чого не буде.