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Надзвичайні новини, Україна, Світ, Путін проти українського народу

І це не жарт: переговори з Росією в онлайн-форматі відновляться 1 квітня

Сьогодні, 04:03 Переглядів: 1

Сподіваються, що далі будуть зустрічатися президенти країн

Переговори з російською делегацією в онлайн форматі відновляться 1 квітня.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова фракції «Слуга народу», член переговорної групи Давид Арахамія.

- На переговорах у Туреччині ми також оголосили, що наразі настала потреба зустрічі лідерів двох держав. Російська делегація відповіла, що для початку потрібно мати більш узгоджений проект договору. За тиждень ми напрацюємо те, що залежить від учасників переговорного процесу. І будемо сподіватися, що далі будуть зустрічатися президенти країн. Водночас ми наполягаємо, щоб така зустріч відбулася не на території Росії чи Білорусі, - зазначив він.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: переговори війна
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