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Надзвичайні новини

Зміна тактики не допомогла: ворог втратив 4 літаки

Сьогодні, 03:28 Переглядів: 66

А також безпілотники і ракети

30 березня Повітряні сили України вразили чотири літаки, один БПЛА та дві крилаті ракети. Про це повідомив речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат.

- Протягом двох крайніх днів, противник дещо змінив тактику ведення бойових дій у небі і зосередив активність на Сході країни. Під час авіанальотів на Харківщині від вогню наших зенітних ракетних підрозділів рашисти втратили чотири літаки, попередньо винищувачі-бомбардувальники Су-34, а також один БпЛА. Також є відомості про збиття двох крилатих ракет ворога на різних напрямках, - розповів Юрій.

Понісши серйозні втрати напередодні, ворожа авіація уникає прямого контакту з українськими винищувачами і намагається не заходити у зону дії нашої ППО. Але це не рятує її від втрат.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: війна літаки
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