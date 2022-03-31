Google створив фонд підтримки стартапів в Україні розміром $5 мільйонів

Сьогодні, 03:05 Переглядів: 66

Google створив спеціальний фонд підтримки стартапів в Україні Google for Startups Ukraine Support Fund розміром $5 млн. Про це повідомила старший директор Google для стартапів Агнешка Гриневич-Бєнік в блозі компанії.

- Ця практична підтримка покликана допомогти українським підприємцям підтримувати та розвивати свій бізнес, зміцнювати свою громаду та будувати фундамент для післявоєнного економічного відновлення, - зазначила Агнешка Гриневич-Бєнік.

Близько 50 українських компаній, що засновані протягом 2022 року, зможуть розраховувати на фінансування у $100 тис. Також стартапи отримають підтримку менеджерів Google.

- Фінансування – це лише один елемент підтримки, яка потрібна. Ми запросили українські стартапи використовувати варшавський кампус Google for Startups Campus як тимчасовий офіс.

Технологічні українські компанії стануть ключовими для відновлення української економіки, створення робочих місць і позитивного впливу на міста, в яких вони працюватимуть, переконані в Google.

Як раніше повідомлялося, компанія Google виділила $15 млн на допомогу Україні.