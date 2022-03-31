Google створив фонд підтримки стартапів в Україні розміром $5 мільйонів

Google створив спеціальний фонд підтримки стартапів в Україні Google for Startups Ukraine Support Fund розміром $5 млн. Про це повідомила старший директор Google для стартапів Агнешка Гриневич-Бєнік в блозі компанії.
Близько 50 українських компаній, що засновані протягом 2022 року, зможуть розраховувати на фінансування у $100 тис. Також стартапи отримають підтримку менеджерів Google.
Технологічні українські компанії стануть ключовими для відновлення української економіки, створення робочих місць і позитивного впливу на міста, в яких вони працюватимуть, переконані в Google.
Як раніше повідомлялося, компанія Google виділила $15 млн на допомогу Україні.