Підрозділи Збройних Сил України «зачистили» від окупантів село Мала Рогань на Харківщині
Сьогодні, 02:30Переглядів: 28
Перші кадри з села
Підрозділи Збройних Сил України «зачистили» від окупантів село Мала Рогань на Харківщині. Про це на своїй офіційній сторінці у Фейсбук повідомляє Міністерство оборони України.
- Українські військові наразі «зачистили» Малу Рогань, яку днями відбили від окупанта! Зруйновані домівки, розбиті дороги, заміновані «подарунки», кинута ворожа техніка, розстріляні цивільні машини – так виглядає село поблизу Харкова, – йдеться у повідомленні.