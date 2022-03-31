Підрозділи Збройних Сил України «зачистили» від окупантів село Мала Рогань на Харківщині

Сьогодні, 02:30 Переглядів: 28

Підрозділи Збройних Сил України «зачистили» від окупантів село Мала Рогань на Харківщині. Про це на своїй офіційній сторінці у Фейсбук повідомляє Міністерство оборони України.

- Українські військові наразі «зачистили» Малу Рогань, яку днями відбили від окупанта! Зруйновані домівки, розбиті дороги, заміновані «подарунки», кинута ворожа техніка, розстріляні цивільні машини – так виглядає село поблизу Харкова, – йдеться у повідомленні.