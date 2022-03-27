Україна — понад усе: 32-й день повномасштабного вторгнення Росії

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24 лютого, о 5.00 Путін почав вторгнення на українську територію, яке назвав «військовою операцією». В Україні ввели воєнний стан. Бої тривають у різних частинах країни уже протягом тридцяти однієї доби. «ТелеграфЪ» оперативно повідомляв усю важливу і перевірену інформацію у матеріалах:

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00.09 З-під обстрілів на лід: фігуристи підняли зал у Франції під Джамалу та «Червону калину»

00.34 Президент Володимир Зеленський звернувся до російських загарбників, які тимчасово окупували українські міста. За його словами, окупантам не допоможуть маргінали, яких хочуть видати за "владу", а рублі скоро будуть прийматися хіба що на вагу.