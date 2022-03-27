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Надзвичайні новини, Україна, Світ, Путін проти українського народу

Військове керівництво РФ вже розуміє, що їхня «величезна крута армія» - це фейк

Сьогодні, 07:00 Переглядів: 108

 

Окупанти в шоці, бо виправити в досяжному майбутньому цей феномен не вдасться, бо такі армії будуються десятиліттями

Голова правління Центру оборонних стратегій Андрій Загороднюк сказав, що військове керівництво РФ вже розуміє, що їхня «величезна крута армія» - це фейк. Про це він повідомив в ефірі інформаційного телемарафону.

- Перше, що в них відбувається, це те, що вони зрозуміли, що їх спроможності були надзвичайно переоцінені. І українські спроможності були недооцінені. Тобто в них, так би мовити, повністю зламалась їх система координат, вони тепер не розуміють яким чином нас перемогти. Вони бомбардують наші міста, але це не ламає наш дух. Вони скинули на нас 1500 ракет, але це не ламає нас ніяк і з нами дуже успішно борються наші Збройні сили. Звичайно, що це шок для них. Цей шок, швидше за все, не пройде вже, - сказав Загороднюк.

Він додав, що окупанти розуміють, що їхня величезна супер крута армія, про яку всі говорили один одному - це фейк.

- І ще вони розуміють, що їхня оця величезна супер крута армія, про яку всі говорили один одному і вони всі повірили, це фейк. І цей фейк вже фейком і залишиться. І цей феномен виправити в досяжному майбутньому не вдасться, тому що такі армії будуються десятиліттями, - сказав голова правління центру оборонних стратегій.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: війна
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