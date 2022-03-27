Графік евакуаційних потягів на 27 березня

Сьогодні, 07:35 Переглядів: 249

Додаткові потяги будуть рушати з Харкова, Дніпра, Краматорська та Одеси

Укрзалізниця опублікувала графік руху евакуаційних потягів на 27 березня. У неділю додаткові потяги будуть рушати з міст Харків, Дніпро, Краматорськ, Одеса. Зокрема, потяги курсуватимуть за таким графіком: Харків 11.30 – №209/210 Харків – Івано-Франківськ. Дніпро 20.00 – №234/233 Дніпро – Чоп. Краматорськ 13.00 – №278/277 Краматорськ – Львів;

16.00 – №280/279 Краматорськ – Львів. Додатковий рейс також відправиться з Одеси до Ужгорода о 22.32.

Поділитись новиною



