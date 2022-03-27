Графік евакуаційних потягів на 27 березня

Додаткові потяги будуть рушати з Харкова, Дніпра, Краматорська та Одеси
Укрзалізниця опублікувала графік руху евакуаційних потягів на 27 березня. У неділю додаткові потяги будуть рушати з міст Харків, Дніпро, Краматорськ, Одеса.
Зокрема, потяги курсуватимуть за таким графіком:
Харків
- 11.30 – №209/210 Харків – Івано-Франківськ.
Дніпро
- 20.00 – №234/233 Дніпро – Чоп.
Краматорськ
- 13.00 – №278/277 Краматорськ – Львів;
- 16.00 – №280/279 Краматорськ – Львів.
Додатковий рейс також відправиться з Одеси до Ужгорода о 22.32.
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