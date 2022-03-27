Переселенцям надають безоплатну юридичну допомогу в Кременчуцькому національному університеті

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За ініціативою завідувача кафедри фундаментальних і галузевих юридичних наук КрНУ, д. юр. н., доцента Володимира Скрипника у Кременчуці на волонтерських засадах створена група юристів, яка надає безоплатну професійну допомогу вимушеним переселенцям під час війни. Крім Володимира Скрипника, у групі працюють викладачі кафедри – доцент Алеся Хребтова та доцент Людмила Васечко. Про це повідомляє пресслужба Кременчуцького національного університету ім. М.Остроградського.

Володимир Скрипник повідомив, що як юрист він щодня стикається з проблемами біженців, які знайшли прихисток у Кременчуці. Найчастіше їх хвилюють питання щодо статусу тимчасово переміщеної особи та можливість отримати матеріальну допомогу. Виникають питання і щодо зруйнованого окупантами житла та умов компенсації. Під його керівництвом у центрі на волонтерських засадах працюють викладачі кафедри фундаментальних та галузевих юридичних наук Кременчуцького національного університету ім. М. Остроградського та кілька міських юристів. Володимир Скрипник надав перелік послуг волонтерського центру та порядок їх отримання.

Безкоштовна юридична допомога та інформаційна підтримка

На період війни в Україні ініціативною групою запроваджується волонтерський центр з надання консультацій з юридичних питань.

Будь-хто може отримати інформацію, яка важлива для забезпечення життєдіяльності у цей складний час (інформація щодо зняття арешту з рахунків, на які накладено арешт державними/приватними виконавцями, щодо порядку перетину кордону, щодо евакуації, щодо отримання соціальної допомоги, необхідності підготовки заяв, нотаріальних документів, роз’яснення вимог закону «Про правовий режим воєнного стану», роз’яснення особливостей трудових відносин під час війни, порядку здійснення судочинства та вчинення нотаріальних дій в умовах воєнного стану, різниці між статусом біженця та тимчасовим захистом в Європі, умов кредитних канікул для позичальників під час воєнного стану та отримання інформаційної підтримки з інших питань).

Важливо: ми не професійні волонтери і не обіцяємо миттєво вирішити будь-яку вашу проблему. Проте ми намагатимемося докласти максимум зусиль для того, щоб допомогти вам у цей складний час, - йдеться у повідомленні.

Пропонуємо звертатись за телефоном +38 067 772 33 22

(для зручності розподілу питань по темах та спеціалістах, по можливості треба попередньо формулювати ваше питання письмово у Вайбер або Телеграм, а спеціалісти потім зв’яжуться з вами та допоможуть вирішити проблему).

Особистий прийом буде проводитись за адресою: Кременчук, вул. Троїцька, 89А, у робочі дні з 10.00 до 16.00.

Все буде Україна!