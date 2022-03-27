Рашисти займаються мародерством, викрадають людей та майно

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До лікарень Севастополя щоденно прибуває в середньому від 50 до 100 поранених російських солдатів

Генеральний штаб ЗСУ опублікував оперативну інформацію щодо російського вторгнення станом на 6.00 27 березня. Розпочалася тридцять друга доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню.

Противник продовжує ведення повномасштабної збройної агресії проти України. Протягом місяця війни ворог зазнав значних втрат. Незважаючи на це, військово-політичне керівництво продовжує здійснювати злочинні дії.

За наявною інформацією, на тимчасово окупованій території автономної республіки Крим до лікарень Севастополя щоденно прибуває в середньому від 50 до 100 поранених. Морально-психологічний стан військ противника залишається низьким.

По маршрутах руху російських військових колон по території республіки білорусь відзначаються непоодинокі факти продажу військовослужбовцями палива та провізії або їх обміну на спиртні напої. Ворог не полишає спроб здійснити поповнення втрат автомобільної техніки та налагодити тилове забезпечення своїх бойових частин.

Окупанти продовжують тероризувати та залякувати місцеве населення на тимчасово зайнятих територіях. Мають місце непоодинокі випадки мародерства, викрадення людей та майна.

На Донецькому та Луганському напрямках угруповання Об’єднаних сил відбило 7 ворожих атак. Українськими воїнами знищено 8 танків, 8 одиниць броньованої та 3 - автомобільної техніки противника, один міномет. Втрати загарбників у живій силі уточнюються.

Угруповання Повітряних Сил Збройних Сил України за попередню добу уразило 1 літак, 12 БПЛА різних типів та 2 крилаті ракети. Авіація Повітряних Сил була задіяна для винищувального прикриття військ та об’єктів. Ударна авіація завдала нищівних ударів по визначених командуванням цілях та об’єктах окупантів.

Разом переможемо! Слава Україні!