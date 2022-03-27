Захоплення Києва, Харкова, Одеси російськими окупантами не буде - Арестович

Будуть «звільняти Донбас»
Окупанти сконцентрувалися на «звільненні Донбасу». Російські війська захоплювати Київ, Харків та Одесу не будуть. Про це заявив радник глави офісу президента Олексій Арестович під час брифінгу.
За його словами, в Росії зрозуміли, що взяти великі міста у них не вийде, тому вони сконцентрують свою увагу на Донбасі.
- Росія протягом тижня-двох виведе війська з Київської та Харківської областей і перекине їх на Донбас. Вони зрозуміли, що не вийде взяти великі міста, оголосили про завершення першої фази «спецоперації» і початок другої - «звільнення Донбасу», - зазначив Арестович.
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