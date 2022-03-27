Захоплення Києва, Харкова, Одеси російськими окупантами не буде - Арестович

Сьогодні, 04:44 Переглядів: 217

Окупанти сконцентрувалися на «звільненні Донбасу». Російські війська захоплювати Київ, Харків та Одесу не будуть. Про це заявив радник глави офісу президента Олексій Арестович під час брифінгу.

За його словами, в Росії зрозуміли, що взяти великі міста у них не вийде, тому вони сконцентрують свою увагу на Донбасі.

- Росія протягом тижня-двох виведе війська з Київської та Харківської областей і перекине їх на Донбас. Вони зрозуміли, що не вийде взяти великі міста, оголосили про завершення першої фази «спецоперації» і початок другої - «звільнення Донбасу», - зазначив Арестович.