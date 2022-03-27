Угруповання «Схід» за день знищило до 60 ворогів і 12 одиниць техніки

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26 березня оперативно-тактичне угруповання «Схід» усунуло до 60 ворогів і знищило 12 одиниць техніки. Про результати боротьби з окупантами за цей день підрозділ відзвітував на своїй сторінці у Facebook.

Станом на 20.00 угруповання «Схід» відбило чотири атаки російської армії. Втрати окупантів склали: до 60 чоловік особового складу, 5 танків, 6 БМП і 1 артилерійський танк.

- Російські фашисти так й не зрозуміли, що їх тут ніхто не чекає з хлібом та сіллю. Єдине, на що вони можуть розраховувати, так це ковдра з українського чорнозему після ситної вечері з наших куль та снарядів, — заявили в оперативно-тактичному угрупованні «Схід».



