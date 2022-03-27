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Надзвичайні новини, Україна, Світ, Путін проти українського народу

Ось чому окупанти напередодні обстріляли Львів

Сьогодні, 05:33 Переглядів: 89

 

Саме час прийняти рішення і передати Україні сучасні зенітні ракетні комплекси західного виробництва

Командування Повітряних Сил Збройних Сил України пояснило, чому російські окупанти напередодні здійснили обстріл Львова.

Про це повідомила Служба зв’язків з громадськістю Командування Повітряних Сил ЗС України.

- Другий день поспіль російський злочинний режим вдається до повітряного терору – по мирних українських містах летять десятки крилатих та балістичних ракет. Пуски здійснюються із моря, суші та повітря із-за меж території України. Шість таких ракет російські окупанти сьогодні випустили по Львову, влучивши у базу зберігання пального та по території бронетанкового заводу. Втім, зрозуміло, чому саме Львів став нині мішенню Путіна. Це промовистий ляпас президенту США, який саме в той час перебував у якихось 10 хвилинах польоту ракет окупантів від атакованого Львова, - йдеться у повідомленні.

У командуванні наголосили, що після такого вчинку кремлівського фюрера саме час прийняти рішення і передати Україні сучасні зенітні ракетні комплекси західного виробництва, а також літаки F-15, F-16, або ж F-18.

- Щоб ми на рівні билися в небі із силами противника, що переважають, як у кількості, так і в технологічності озброєння. Ми самі закриємо небо, дайте нам трохи зброї. А тим часом поки Захід захоплюється героїзмом українського народу, за добу 26 березня Повітряні Сили Збройних Сил України збили всього один літак окупантів. Це через те, що ворог суттєво знизив авіаційну активність в повітряному просторі України та завдають масованих ракетних ударів. Натомість для проведення повітряної розвідки та дорозвідки об’єктів, по яких було завдано удари ракет, окупанти активно використовують безпілотні літальні апарати різних типів, від оперативно-тактичного рівня – до квадрокоптерів, які дедалі більше знищуюся українською ППО, - йдеться у повідомленні.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: війна Львів
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