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Надзвичайні новини, Україна, Світ, Путін проти українського народу

Росія стріляє здалеку ракетами, бо боїться української ППО – британська розвідка

Сьогодні, 06:00 Переглядів: 245

 

Відмова або зменшення застосування цієї зброї ускладнить положення РФ

На думку британської розвідки, Росія запускає на територією України свої бомби здалеку, тому що береже свої літаки від українських сил протиповітряної оборони.

- Росія продовжує покладатися на «дистанційні» боєприпаси, які запускаються з російського повітряного простору, щоб зменшити вразливість своїх літаків до українських сил ППО, - йдеться у повідомленні у Twitter.

У Британії пишуть, що російські військово-повітряні та ракетні сили продовжують завдавати ударів по об'єктах на території України, у тому числі по багатьох об'єктах у густонаселених житлових районах.

Зазначається, що відмова або зменшення застосування цієї зброї ускладнить положення РФ, пов'язане з обмеженими запасами, що змусить Росію повернутися до менш сучасних ракет або піти на більший ризик для своїх літаків.

 

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Автор: Руслана Горгола
Теги: війна розвідка
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