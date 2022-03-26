По Львову завдали ще одного ракетного удару

Сьогодні, 20:09 Переглядів: 945

Повідомляють про значні збитки інфраструктурі, минулого разу влучили по нафтобазі.

Близько 19 години у Львові пролунали три нові потужні вибухи, повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

Інформацію про ще один ракетний удар підтвердив мер Андрій Садовий.

«В результаті нових ракетних ударів по Львову завдано значних збитків об’єктам інфраструктури. Житлові будинки не постраждали. Триває гасіння пожеж».

Нагадаємо, попередні удари були о 16.30 – через ракетні удари росіян постраждали пʼятеро людей, почалася пожежа на нафтобазі.

Минулого разу ракетний удар по Львову було завдано 18 березня – по авіаремонтному заводу. Тоді постраждала одна людина.

У ніч на 13 березня внаслідок обстрілу Міжнародного центру миротворчості та безпеки у Львівській області загинуло 35 людей. Ще 134 дістали поранення.