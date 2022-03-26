У Варшаві та Брюсселі тисячі людей лягли на площі, символізуючи загиблих в Україні

Сьогодні, 20:27 Переглядів: 223

Тільки в Маріуполі комунальні служби поховали в братських могилах 3000-5000 людей, але вже 6 днів у місті нікого не ховають

25 березня у Варшаві понад 4000 людей взяли участь в акції Stop promising, start acting! («Досить обіцяти, почніть діяти!») на підтримку України. Про це інформує офіційний телеграм-канал Ukraine NOW. Аналогічний захід пройшов і у Брюсселі. Мета — звернути увагу на жертви серед населення у нашій країні, що зростають з величезною швидкістю, та потребу у негайному закритті українського неба.

За даними ООН, з 24 лютого по 23 березня від агресії росії проти України загинули 1035 мирних мешканців, але насправді цифри більші. Тільки в Маріуполі, за різними даними, комунальні служби поховали в братських могилах 3000-5000 людей, але вже 6 днів у місті нікого не ховають.

Мирному світу складно усвідомити масштаб українського горя. Щоб показати частину втрат, організатори попросили учасників акції лягти на землю, згадавши кожного, хто загинув. Море людей, прикриті пакетами й куртками, уособлювало жертви, коли мертві люди в Україні лежать просто на вулицях, дитячих майданчиках, площах, а їх не можуть поховати через бомбардування та обстріли.

- Поки західні лідери радяться, зважують, дають обіцянки, записують нові яскраві промови, Україна щогодини втрачає своїх найкращих людей. Мета акції – змусити американського президента дотримуватися слова і поставити Україні всю необхідну зброю для захисту нашого неба, ППО, літаки, щоб українці перестали вмирати під обстрілами та бомбардуваннями, – зазначила організаторка акції у Польщі Дарія Калинюк.

Вона додала, що українці також вимагають посилення санкцій та повного нафтогазового ембарго ЄС проти росії.