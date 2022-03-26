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На війні з росією загинуло 12 журналістів

Сьогодні, 20:42 Переглядів: 139

У Генпрокуратурі повідомляють, що ще 10 представників ЗМІ отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості, а злочини скоєно відносно 56 працівників ЗМІ.

На війні з росією загинуло 12 журналістів, повідомила Генпрокурор Ірина Венедіктова.

Ще 10 представників ЗМІ отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості. 

За даними Єдиного реєстру досудових розслідувань, збройними силами РФ та іншими окупаційними військами скоєно злочини щонайменше відносно 56 представників ЗМ (станом на 26 березня). 

 

Венедіктова повідомила, що серед них – 15 журналістів – громадян інших країн:

 

4 - з Великобританії;

2 - із Чехії;

2 – з Данії;

2 - з ОАЕ;

1 – зі Швейцарії;

2 - зі США, один з яких загинув;

1 загиблий з Ірландії;

1 загибла з РФ.

За словами генпрокурора, правоохоронці зареєстрували щонайменше 7 проваджень щодо обстрілів, знищення або пошкодження українських телевеж і телерадіокомпаній. 

 

«Тільки вчора під час зйомок евакуації з розбомбленого та виснаженого Чернігова потрапили під обстріл автомобіль знімальних груп телеканалу 1+1 та турецького TRT World. Осколкове поранення отримав кореспондент Андрій Цаплієнко, який у своєму професійному житті побував не на одній війні, а нині висвітлює наджорстоку у рідній країні. За фактом цієї атаки розпочато розслідування порушення загарбниками з РФ законів і звичаїв війни», - зазначила Ірина Венедіктова.

 Нагадаємо, за місяць війни рашисти вбили  136 дітей, 199 зазнали поранень.

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Автор: Ольга Мінчук
Теги: війна Ірина Венедіктова журналісти
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