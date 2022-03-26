У Кременчуці сьогодні зареєстрували 5 випадків коронавірусу, щеплення отримали 10 осіб

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В лікарнях міста наразі перебуває 20 пацієнтів, що захворіли раніше.

26 березня в місті зареєстровано 5 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу, повідомляє пресслужба Кременчуцької міської ради. За їх даними, захворіли 4 жінки віком від 20 до 54 років та чоловік віком 32 роки.

Всі вони перебувають на амбулаторному лікуванні. Смертей від коронавірусу сьогодні не зареєстровано.

Зараз в інфекційних шпиталях лікується 20 пацієнтів, що захворіли раніше.

Крім того, сьогодні протиковідні щеплення зробили 10 громадян. Двома дозами на сьогодні щеплено 113 тис. 82 особи.