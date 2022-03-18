Україна — понад усе: 23-й день повномасштабного вторгнення Росії

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24 лютого, о 5.00 Путін почав вторгнення на українську територію, яке назвав «військовою операцією». В Україні ввели воєнний стан. Бої тривають у різних частинах країни уже протягом двадцяти двох діб. ТелеграфЪ оперативно повідомляв усю важливу і перевірену інформацію у матеріалах:

Сьогодні ми продовжимо.

Зберігайте спокій. Вірте в перемогу.

00.05 Фахівці Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, Служби безпеки України, Національного координаційного центру кібербезпеки при РНБО України та Кіберполіції провели ретельну перевірку фактів втручання в роботу сайтів онлайн-ЗМІ, які зазнали атаки хакерів із Російської Федерації.



00.32 Міністр оборони Британії заявив, що сьогодні йому подзвонив самозванець під виглядом прем’єр-міністра України та невдало спробував поговорити. Шмигаль порадив йому наступного разу перед початком розмови просити співрозмовника сказати «palianytsia».

1.44 Російські окупанти вже підібрали близько 1000 добровольців із представників, так званої армії Башара Асада та Хезболи.

1.00 ЗСУ ліквідували командира полку Повітряно-десантних військ РФ Сергія Сухарева, а також його заступника. Це той полк, що воював під Іловайськом у 2014-му.

1.15 Силами протиповітряної оборони держави знищено щонайменше 14 повітряних цілей російських окупантів.

1.35 Вдень на одному з пляжів Одеси стався вибух міни. На щастя, ніхто не постраждав.



1.45 В полон взято ще багато нових російських строковиків – багато хто відмовляється повертатись до росії, а багато кого там і взагалі вважають мертвими.



2.04 Екс-заступник секретаря РНБО Сергій Кривонос розповів, скільки ще триватиме війна в Україні. Він вважає, що перемога буде важкою, а бойові дії не закінчаться через 1-2 тижні.

