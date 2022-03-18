«Не 1 і не 2 тижні», - екс-заступник секретаря РНБО про те, скільки ще триватиме війна

Екс-заступник секретаря РНБО Сергій Кривонос розповів, скільки ще триватиме війна в Україні. Він вважає, що перемога буде важкою, а бойові дії не закінчаться через 1-2 тижні. Про це він заявив в ефірі 24 каналу.
Кривонос зазначив, що українським політикам потрібно й далі працювати над тим, аби світ надавав Україні зброю. Проте мріяти про те, що над нашою країною закриють небо, не варто.
Також Кривонос заявив про те, що у великих містах варто частково евакуювати людей - мешканців районів, де знаходиться критична інфраструктура, військові частини, заводи та інше.