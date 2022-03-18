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УЗ дала графік евакуаційних поїздів на 18 березня

Сьогодні, 02:29 Переглядів: 43

 

Актуальний графік регулярних поїздів на наступний день оновлюється щодня близько 00.00

Укрзалізниця кожного дня евакуйовує людей із міст, які знищують російські окупанти. Зокрема, компанія опублікувала графік додаткових поїздів на 18 березня.

Додаткові евакуаційні рейси на 18 березня:

Київ, Дарницький вокзал:

  • 1.00 - Інтерсіті+ Дарниця - Харків;
  • 8.00 - Інтерсіті+ Дарниця - Львів;
  • 17.00 - Інтерсіті+ Дарниця - Львів.

Харків:

  • 8.00 - Інтерсіті+ Харків - Львів;
  • 9.40 - №229/230 Харків - Ужгород;
  • 13.00 - №239/240 Харків - Львів.

Дніпро:

  • 17.00 - №503/504 Дніпро - Вінниця;
  • 20.00 - №226/225 Дніпро - Чоп.

Краматорськ:

  • 13.00 - №277/278 Краматорськ - Львів;
  • 16.00 - №279/280 Краматорськ - Львів.

Кривий Ріг:

  • 11.00 - №219/220 Кривий Ріг - Ужгород.

Запоріжжя:

  • 10.00 - №902/901 Запоріжжя - Чоп.
    Зазначається, що додаткові рейси також відправляться з Одеси до Ужгорода о 22.32, з Києва до Хелма о 19.13.

Актуальний графік регулярних поїздів оновлюється щодня близько 00.00 на сайті Укрзалізниці.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: Укрзалізниця
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