УЗ дала графік евакуаційних поїздів на 18 березня

Сьогодні, 02:29 Переглядів: 43

Актуальний графік регулярних поїздів на наступний день оновлюється щодня близько 00.00

Актуальний графік регулярних поїздів оновлюється щодня близько 00.00 на сайті Укрзалізниці .

Укрзалізниця кожного дня евакуйовує людей із міст, які знищують російські окупанти. Зокрема, компанія опублікувала графік додаткових поїздів на 18 березня.

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