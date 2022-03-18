Потрібні ліки від нудоти: білоруські строковики відмивають російські танки від останків тіл

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Білоруське видання Наша Ніва повідомляє, що білоруських солдатів-строковиків використовують як чорноробів для російської армії, зокрема, вони відмивають танки армії РФ від останків російських солдатів.

Строковик, який викликався до однієї з частин на заході Білорусі нещодавно зателефонував батькам із незнайомого номера з проханням привезти ліків від блювоти та нудоти під Гомель.

- Перша думка - що син в українському полоні і поранений. Тому відразу сказали: давай кажи як є, чому ти не в своїй частині, навіщо тобі ліки, де ти перебуваєш?

Виявилося, що хлопець у районі Комарина, під Гомелем, і разом з іншими солдатами-строковиками бере участь у відновленні підбитої та зламаної російської техніки.

Ліки від блювоти йому були потрібні, тому що вони там відмивають техніку, яка постраждала в боях, і, як він висловився, має фрагменти людських тіл, останків, від чого хлопців нудить.