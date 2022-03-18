Потрібні ліки від нудоти: білоруські строковики відмивають російські танки від останків тіл

Білоруське видання Наша Ніва повідомляє, що білоруських солдатів-строковиків використовують як чорноробів для російської армії, зокрема, вони відмивають танки армії РФ від останків російських солдатів.
Строковик, який викликався до однієї з частин на заході Білорусі нещодавно зателефонував батькам із незнайомого номера з проханням привезти ліків від блювоти та нудоти під Гомель.
Виявилося, що хлопець у районі Комарина, під Гомелем, і разом з іншими солдатами-строковиками бере участь у відновленні підбитої та зламаної російської техніки.
Ліки від блювоти йому були потрібні, тому що вони там відмивають техніку, яка постраждала в боях, і, як він висловився, має фрагменти людських тіл, останків, від чого хлопців нудить.