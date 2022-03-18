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Надзвичайні новини, Україна, Світ, Путін проти українського народу

Туреччина може стати гарантом безпеки України

Сьогодні, 03:32 Переглядів: 102

Тим, хто зробив Bayraktar, можна вірити

Туреччина готова розглянути можливість стати гарантом безпеки України в майбутньому, заявило МЗС України після переговорів міністрів закордонних справ двох країн у четвер. Про це йдеться у повідомленні пресслужби МЗС.

- Дмитро Кулеба висловив вдячність Мевлюту Чавушоглу за непохитну солідарність Туреччини з Україною, практичну політичну та гуманітарну підтримку, а також готовність розглянути можливість стати однією з держав-гарантів безпеки України в майбутньому, - йдеться у повідомленні.

Офіс президента України заявляє, що Україна намагається отримати безпекові гарантії від держав на майбутнє, щоб отримати захист від них у випадку нової агресії РФ.

Радник глави ОП Михайло Подоляк заяви, що України хоче укладення документу, у якому крок за кроком буде описано механізми, які будуть запущені у разі чергового нападу на Україну.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: війна Туреччина
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