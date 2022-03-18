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Бізнес/Робота, Ділові новини, Україна, Світ, Путін проти українського народу

Nestle відмовилася припинити діяльність у РФ, але ще не пізно передумати

Сьогодні, 04:00 Переглядів: 55

 

Не пішли і Danone та Unilever

Глава МЗС України Дмитро Кулеба пропонує компанії Nestle переглянути позицію щодо продовження підприємницької діяльності у РФ.

- Відмовившись припинити підприємницьку діяльність у Росії, Nestle дає змогу Росії продовжувати агресивну війну в Європі. Довгострокова шкода репутації компанії пропорційна масштабам військових злочинів Росії в Україні (величезним). Ще не пізно передумати, Nestle, - написав Кулеба у твіттері у четвер.

 

У Лондоні 17 беоезня відбулися акції протестів проти Nestle, Danone та Unilever, які не захотіли відмовитися від російського ринку після вторгнення в Україну.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: війна
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