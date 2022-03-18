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Стало відомо, коли і наскільки в Україні подешевшають дизель і бензин

Сьогодні, 04:31 Переглядів: 409

 

Економіка України пережила глибоке піке, на окремих територіях впала на 75%

Дизельне паливо і бензин в Україні істотно подешевшають вже з 18 березня. Про це під час телемарафону заявив заступник міністра економіки України Денис Кудін.

- Ціна дизеля в Україні знижується на 5 грн, тобто не дорожче 40 грн. По бензину зниження ще більше – він подешевшає на 7 грн 76 коп., і стане не дорожче 35 грн 76 коп., – зазначив Кудін.

За словами Кудіна, це стало можливим завдяки зниженню ПДВ на паливо з 20% до 7%. Такий крок за останні місяці зробили ряд європейських країн, у тому числі і сусідня Польща, де з 1 лютого ПДВ на паливо був знижений з 23% до 8%.

Також він розповів, що економіка України пережила глибоке піке, на окремих територіях впала на 75%.

Кудін оцінив орієнтовні збитки від вторгнення РФ в 565 млрд грн: в цю суму входять компенсації воїнам, загиблим і втрачені інвестиції.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: паливо бензин війна
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