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Надзвичайні новини, Україна, Світ, Путін проти українського народу

У МВС назвали найбільший страх Путіна

Сьогодні, 05:02 Переглядів: 459

Іхтамнєт

Радник міністра МВС Вадим Денисенко сказав, що зараз найбільший страх у Путіна - це строковики, які воюють на території України і саме тому декілька днів поспіль російська влада переконує населення РФ, що російське населення не збираються залучати до бойових дій на території України.

Про це він повідомив в ефірі інформаційного телемарафону.

- Головний страх, який зараз є у Російській Федерації - це страх потрапити до армії. Зараз, насправді, найбільший страх у Путіна - це островики, які воюють на території України. Недаремно, і Путін, і Пєсков, і, навіть, їхній генпрокурор три дні підряд розповідали про те, що ніяких строковиків в Україні немає, що ніхто не воює. Їм потрібно хоч якось показати, що вони не збираються залучати російське населення до бойових дій, - сказав Денисенко.

Він додав, що зараз ключовий посил російської пропаганди в тому, щоб переконати населення РФ, що вони не учасники війни, а були і є лише глядачами російського телебачення.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: війна
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