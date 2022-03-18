У МВС назвали найбільший страх Путіна

Іхтамнєт
Радник міністра МВС Вадим Денисенко сказав, що зараз найбільший страх у Путіна - це строковики, які воюють на території України і саме тому декілька днів поспіль російська влада переконує населення РФ, що російське населення не збираються залучати до бойових дій на території України.
Про це він повідомив в ефірі інформаційного телемарафону.
Він додав, що зараз ключовий посил російської пропаганди в тому, щоб переконати населення РФ, що вони не учасники війни, а були і є лише глядачами російського телебачення.