Безперервні контратаки ЗСУ серйозно обмежують наступ Росії – британська розвідка

А ще у них проблеми з матеріально-технічного забезпеченням
Британська розвідка відзначає, що активні контратаки Збройних сил України обмежують наступальні можливості Росії. Про це написало Міністерство оборони Британії у Twitter.
- Безперервні українські контратаки змушують Росію велику кількість військ використовувати для захисту власних шляхів постачання. Це серйозно обмежує наступальний потенціал Росії, - йдеться у повідомленні.
Крім того, британська розвідка зафіксувала проблеми матеріально-технічного забезпечення російської армії.
- Проблеми у маневруванні, відсутність контролю над повітрям і обмежені можливості пересування заважають Росії забезпечити свої передові війська навіть предметами першої необхідності, такими як їжа та пальне, – зазначає Міністерство оборони Британії.