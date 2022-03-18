Безперервні контратаки ЗСУ серйозно обмежують наступ Росії – британська розвідка

Сьогодні, 05:27 Переглядів: 203

А ще у них проблеми з матеріально-технічного забезпеченням

Британська розвідка відзначає, що активні контратаки Збройних сил України обмежують наступальні можливості Росії. Про це написало Міністерство оборони Британії у Twitter.

- Безперервні українські контратаки змушують Росію велику кількість військ використовувати для захисту власних шляхів постачання. Це серйозно обмежує наступальний потенціал Росії, - йдеться у повідомленні.

Крім того, британська розвідка зафіксувала проблеми матеріально-технічного забезпечення російської армії.

- Проблеми у маневруванні, відсутність контролю над повітрям і обмежені можливості пересування заважають Росії забезпечити свої передові війська навіть предметами першої необхідності, такими як їжа та пальне, – зазначає Міністерство оборони Британії.