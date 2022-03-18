Загарбники 43 рази атакували медустанови – ВООЗ

Цікаво, від кого вони їх звільняли?
Всесвітня організація охорони здоров’я зафіксувала 43 атаки росіян на медустанови України з початку війни. Про це заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус на засіданні Ради безпеки ООН, присвяченому війні Росії в Україні, 17 березня в Нью-Йорку, цитує Радіо Свободи.
Як наголосив голова ВООЗ, напади на заклади охорони здоров’я у будь-якому конфлікті вважаються порушенням міжнародного гуманітарного права.
Він також заявив про труднощі з доставкою гуманітарної допомоги від ООН до Сум і Маріуполя, які знаходяться в облозі російський військ.