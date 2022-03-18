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Освіта, Україна, Світ, Путін проти українського народу

Світовий банк виділив майже $100 млн екстреної підтримки вищій освіті України

Сьогодні, 06:33 Переглядів: 123

Гроші підуть на стипендії

Уряд України та Світовий банк ухвалили рішення про екстрену допомогу в галузі вищої освіти у розмірі майже $100 млн, що дозволить виплачувати академічні стипендії для 172 тис. студентів та соціальні стипендії для 50 тис. студентів стипендіальних програм у 2021-2022 навчальному році, йдеться у повідомленні. СБ у ніч на п'ятницю.

- Завдяки новому компоненту спільного проекту Міносвіти та СБ «Удосконалення вищої освіти в Україні заради результатів» надається фінансування у розмірі майже $100 млн. для відшкодування бюджетної програми уряду в секторі вищої освіти, – зазначив банк.

Фінустанова пояснила, що російське вторгнення принесло невимовні страждання в українські сім'ї, і багато родин не можуть підтримувати освіту своїх дітей.

- Ці стипендіальні програми допоможуть студентам забезпечити свої основні потреби та послуги, зрештою сприятимуть продовженню освітнього процесу та покращенню результатів навчання, - наводяться у повідомленні слова регіонального директора Світового банку у справах країн Східної Європи Арупап Банерджі.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: війна допомога стипендія Світовий банк
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