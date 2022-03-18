Зеленський: всюди, де бізнес може працювати – він має працювати

Сьогодні, 01:45 Переглядів: 113

Доручено знайти законодавчу можливість, аби держава гарантувала 100% вкладів в український банк

Головне зі звернення Президента Володимира Зеленського: Є інформація, що росія намагається залучити до війни найманців з інших країн. Намагається загнати у свої війська якомога більше молоді. Я попереджаю – це буде найгірше рішення в вашому житті.

В полон взято ще багато нових російських строковиків – багато хто відмовляється повертатись до росії, а багато кого там і взагалі вважають мертвими.

Виступив перед парламентом Німеччини. Їхня держава вже багато років від нас ніби розділена стіною. Невидимою, але все ж стіною. Та погляди німців змінюються, вони шукають нових шляхів та підходів, - це радує.

Говорив з президентом Франції Еммануелем Макроном. Посилюємо захист України, скоординували спільні кроки до миру. Також були чергові переговори з Джо Байденом, деталі яких поки тримаються у секреті в інтересах безпеки.

Сьогодні нагороджено орденами за мужність п’ятьох працівників ДСНС. Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует Всюди, де бізнес може працювати – він має працювати. Уряд вже підготував рішення про розширення програми кредитування для підприємців. Бізнес зможе отримати кредит під 0% на час воєнного стану, а також на місяць після війни. Далі – мінімальна ставка 5%. Загальний обсяг кредитів може бути до 60 млн грн.

Кабмін завтра проголосує за масштабне скорочення регуляцій. Було більше ніж 600 дозволів та ліцензій для бізнесу, а залишиться близько 20 обов’язкових.

Доручено знайти законодавчу можливість, аби держава гарантувала 100% вкладів в український банк. Не частину, як зараз. Увесь депозит. Аби люди не втратили гроші.

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