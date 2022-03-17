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Політика, Україна, Світ, Путін проти українського народу

Зеленського та народ України висунули на Нобелівську премію миру

Вчора, 23:55 Переглядів: 177

 

Це – ініціатива групи чинних та колишніх політиків країн Європи

11 березня група чинних та колишніх європейських політиків подала до Нобелівського комітету листа з проханням номінувати президента Володимира Зеленського та народ України на Нобелівську премію миру. Для цього необхідно переглянути процедуру номінації та продовжити терміни подачі заявки до 31 березня.

Це прохання вони виклали в листі до комітету Нобелівської премії.

«Сміливі українці та українки борються за збереження демократії та самоврядування. Від стійкого спротиву демократично обраного президента України Володимира Зеленського до чоловіка, який зі сльозами на очах прощається з родиною, щоб захищати свою країну, весь народ України піднявся на спротив силам авторитаризму… Ми віримо, що зараз саме час показати народу України, що світ на їхньому боці», — зазначено у зверненні.
«Ми розуміємо, що це порушення процедури, однак віримо, що воно виправдане через поточну безпрецедентну ситуацію. Наш демократичний обов’язок — протистояти авторитаризму та підтримувати народ, який бореться за демократію та право на самоврядування», — додали європейські політики.

 

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Автор: Руслана Горгола
Теги: Володимир Зеленський
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