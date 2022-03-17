PayPal запрацював в Україні

Сьогодні, 23:30 Переглядів: 94

Вже можна підв'язувати до системи свої картки Visa та Mastercard

В Україні запрацювала міжнародна електронна платіжна система PayPal. Відтепер вона надаватиме українцям послуги в транскордонному режимі. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Очільник Мінцифри зазначив, що тепер українці можуть робити покупки в інтернеті, перераховувати кошти та виводити гроші на українські банківські карти.

- Підв'язуйте ваші картки Visa та Mastercard й користуйтеся вже зараз. Дякуємо команді, що так швидко відреагували на наше прохання та підтримуєте українців під час війни. Також, дуже дякую нашій команді, команді Нацбанку та IT-спільноті за допомогу, - зазначив Федоров.