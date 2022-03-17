Переселенці у Кременчуці можуть поновити документи багатодітної сім’ї

Розуміючи необхідність у наявності/відновленні документів осіб, які через війну вимушені стати переселенцями, Кременчуцький ЦНАП у тісній співпраці з Департаментом у справах сімей та дітей Кременчуцької міської ради узгодив можливість видавати посвідчення батьків багатодітної сім’ї та посвідчень дітей з багатодітної сім’ї, продовжувати строк дії посвідчень, видавати дублікати посвідчень не лише жителям Кременчуцької громади, а й тим, хто нині тимчасово перебуває на території міста.
Відповідне посвідчення підтверджує статус багатодітної сім’ї/дітей з такої сім’ї та їх право на отримання пільг.
У період дії на території України воєнного стану до Кременчуцького ЦНАП за оформленням такого посвідчення може звернутися будь-хто із батьків багатодітної родини, за умови фактичного проживання чи перебування заявника на території Кременчуцької міської територіальної громади. Суб′єкт надання послуг ‒ Департамент у справах сімей та дітей Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області
Кременчуцький ЦНАП здійснює прийом громадян:
Для попередження скупчення людей приймання замовників послуг здійснюється лише за попереднім записом. Для уточнення необхідного переліку документів та для запису в електронну чергу ЦНАП телефонуйте: 096-097-15-88, 050-255-15-88.