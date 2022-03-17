Переселенці у Кременчуці можуть поновити документи багатодітної сім’ї

Сьогодні, 23:03 Переглядів: 125

Розуміючи необхідність у наявності/відновленні документів осіб, які через війну вимушені стати переселенцями, Кременчуцький ЦНАП у тісній співпраці з Департаментом у справах сімей та дітей Кременчуцької міської ради узгодив можливість видавати посвідчення батьків багатодітної сім’ї та посвідчень дітей з багатодітної сім’ї, продовжувати строк дії посвідчень, видавати дублікати посвідчень не лише жителям Кременчуцької громади, а й тим, хто нині тимчасово перебуває на території міста.

Відповідне посвідчення підтверджує статус багатодітної сім’ї/дітей з такої сім’ї та їх право на отримання пільг.

У період дії на території України воєнного стану до Кременчуцького ЦНАП за оформленням такого посвідчення може звернутися будь-хто із батьків багатодітної родини, за умови фактичного проживання чи перебування заявника на території Кременчуцької міської територіальної громади. Суб′єкт надання послуг ‒ Департамент у справах сімей та дітей Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області

Кременчуцький ЦНАП здійснює прийом громадян:

Автозаводський відділ (Героїв України, 11-А) з понеділка по суботу: 9.00 - 16.00;

Крюківський відділ ЦНАП (вул.І. Приходька, 90) з понеділка по пятницю: 9.00 - 16.00;

головний офіс ЦНАП (вул.Гагаріна, 14) з понеділка по суботу: 9.00 - 16.00.

Для попередження скупчення людей приймання замовників послуг здійснюється лише за попереднім записом. Для уточнення необхідного переліку документів та для запису в електронну чергу ЦНАП телефонуйте: 096-097-15-88, 050-255-15-88.