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Кременчук

Переселенці у Кременчуці можуть поновити документи багатодітної сім’ї

Сьогодні, 23:03 Переглядів: 125

 

Звертайтеся у будь-який із ЦНАПів за місцем перебування

Розуміючи необхідність у наявності/відновленні документів осіб, які через війну вимушені стати переселенцями, Кременчуцький ЦНАП у тісній співпраці з Департаментом у справах сімей та дітей Кременчуцької міської ради узгодив можливість видавати посвідчення батьків багатодітної сім’ї та посвідчень дітей з багатодітної сім’ї, продовжувати строк дії посвідчень, видавати дублікати посвідчень не лише жителям Кременчуцької громади, а й тим, хто нині тимчасово перебуває на території міста.

Відповідне посвідчення підтверджує статус багатодітної сім’ї/дітей з такої сім’ї та їх право на отримання пільг.

У період дії на території України воєнного стану до Кременчуцького ЦНАП за оформленням такого посвідчення може звернутися будь-хто із батьків багатодітної родини, за умови фактичного проживання чи перебування заявника на території Кременчуцької міської територіальної громади. Суб′єкт надання послуг ‒ Департамент у справах сімей та дітей Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області

Кременчуцький ЦНАП здійснює прийом громадян:

  • Автозаводський відділ (Героїв України, 11-А) з понеділка по суботу: 9.00 - 16.00;
  • Крюківський відділ ЦНАП (вул.І. Приходька, 90) з понеділка по пятницю: 9.00 - 16.00;
  • головний офіс ЦНАП (вул.Гагаріна, 14) з понеділка по суботу: 9.00 - 16.00.

Для попередження скупчення людей приймання замовників послуг здійснюється лише за попереднім записом. Для уточнення необхідного переліку документів та для запису в електронну чергу ЦНАП телефонуйте: 096-097-15-88, 050-255-15-88.

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Автор: Альона Душенко
Теги: ЦНАП ВПО переселенці біженці
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