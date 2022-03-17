На Полтавщини крім їжаків почали встановлювати тетраподи

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Агентство місцевих доріг Полтавської області встановило у Полтаві кілька крутих їжаків з бетону - тетраподів. З початку повномасштабного вторгнення рф Агенство перейшло у режим будівництва фортифікаційних споруд, розпочало встановлювати у Полтаві протитанкові бетонні конструкції.