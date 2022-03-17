На Полтавщини крім їжаків почали встановлювати тетраподи
Сьогодні, 22:31
Переглядів: 779
Ворог не пройде!
Агентство місцевих доріг Полтавської області встановило у Полтаві кілька крутих їжаків з бетону - тетраподів. З початку повномасштабного вторгнення рф Агенство перейшло у режим будівництва фортифікаційних споруд, розпочало встановлювати у Полтаві протитанкові бетонні конструкції.
Автор: Альона Душенко
Джерело фото: Агентство місцевих доріг Полтавської області
Теги:
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.