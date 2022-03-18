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Уже ідентифіковано мережі та сервери - Держспецзв'язку про атаки на новинні сайти

Сьогодні, 00:05 Переглядів: 172

Офіційна позиція Держспецзв'язку щодо розслідування факту втручання у роботу сайтів новин

Фахівці Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, Служби безпеки України, Національного координаційного центру кібербезпеки при РНБО України та Кіберполіції провели ретельну перевірку фактів втручання в роботу сайтів онлайн-ЗМІ, які зазнали атаки хакерів із Російської Федерації.

За результатами атаки на сайти на головних сторінках розміщено заборонену в Україні символіку, яку також використовують військові Російської Федерації, що наразі ведуть відкриту війну в Україні.

Внаслідок атаки не постраждали жодні персональні дані чи інформація, яка містилася на ресурсах, що були атаковані. Водночас попередні результати розслідування дозволяють говорити про низький рівень підготовки зловмисників. Уже ідентифіковано мережі та сервери, які вони використовували для атаки. Їхні дії будуть кваліфіковані як підтримка країни, яка вчиняє злочини проти людства та людяності.

Підготовка цієї нескладної атаки, яка полягала в експлуатації вразливості рекламного додатку, готувалася від початку відкритої російської агресії. За цей час нашим збройним силам та територіальною обороною було ліквідовано більше 14 000 окупантів, а також більше 3 300 одиниць різної техніки.

Наразі загрозу вже ліквідовано, усі ресурси відновили свою роботу. Докази, зібрані під час розслідування, будуть використані для притягнення винних до відповідальності.

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Автор: Руслана Горгола
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