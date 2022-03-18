Віталій Кім: Нас все більше — росіян все менше, готуємося до посівної

Сьогодні, 07:00 Переглядів: 229

Бойові дії відбуваються далі від Миколаєва, в області готуються до посівної і налаштовують логістику. Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

- Створено штаб, до якого увійшли всі правоохоронні та силові структури. Починаємо відпрацьовувати усі кримінальні випадки на території області. За перший день таких уже 20. Військові дії відбуваються далі від Миколаєва. У селах зараз гірше. Але нас все більше, а їх усе менше. Також зараз налаштовуємо логістику, запускаємо бізнес, готуємось до посівної, - написав він.