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Надзвичайні новини, Україна, Світ, Путін проти українського народу

Віталій Кім: Нас все більше — росіян все менше, готуємося до посівної

Сьогодні, 07:00 Переглядів: 229

 

Ніщо не стане на заваді

Бойові дії відбуваються далі від Миколаєва, в області готуються до посівної і налаштовують логістику. Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

- Створено штаб, до якого увійшли всі правоохоронні та силові структури. Починаємо відпрацьовувати усі кримінальні випадки на території області. За перший день таких уже 20. Військові дії відбуваються далі від Миколаєва. У селах зараз гірше. Але нас все більше, а їх усе менше. Також зараз налаштовуємо логістику, запускаємо бізнес, готуємось до посівної, - написав він.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: війна Миколаїв посівна
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