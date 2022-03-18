Україна знову просить Червоний Хрест вплинути на рф, яка не хоче забирати свої 200-ті

Росія досі не звернулася з проханням про видачу тіл і останків їхніх загиблих, кількість яких перевищила 14 тисяч
Україна вкотре попросила Міжнародний комітет Червоного Хреста закликати росію забрати тіла вбитих солдатів з української території. Про це заявила віцепрем’єр-міністр – міністр з питань тимчасово окупованих територій Ірина Верещук на брифінгу 17 березня.
За її словами, українська сторона закликала очільника МКЧХ запропонувати росії «проявити повагу до своїх загиблих солдатів» і розпочати перемовини, щоб забрати їх з України.