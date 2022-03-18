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Надзвичайні новини, Україна, Світ, Путін проти українського народу

Україна знову просить Червоний Хрест вплинути на рф, яка не хоче забирати свої 200-ті

Сьогодні, 07:34 Переглядів: 553

 

Росія досі не звернулася з проханням про видачу тіл і останків їхніх загиблих, кількість яких перевищила 14 тисяч

Україна вкотре попросила Міжнародний комітет Червоного Хреста закликати росію забрати тіла вбитих солдатів з української території. Про це заявила віцепрем’єр-міністр – міністр з питань тимчасово окупованих територій Ірина Верещук на брифінгу 17 березня.

- Відбулася зустріч Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля з президентом Міжнародного комітету Червоного Хреста Петером Маурером. Під час цієї зустрічі ми порушили питання щодо необхідності збирання й ідентифікації тіл загиблих військових сил окупанта. Ми звернули увагу Червоного Хреста, що Росія досі не звернулася з проханням про видачу тіл і останків їхніх загиблих, кількість яких перевищила 14 тисяч, - зазначила урядовець.

За її словами, українська сторона закликала очільника МКЧХ запропонувати росії «проявити повагу до своїх загиблих солдатів» і розпочати перемовини, щоб забрати їх з України.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: війна
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