З-під обстрілів на лід: фігуристи підняли зал у Франції під Джамалу та «Червону калину»

Сьогодні, 00:09 Переглядів: 64

Українські фігуристи Олександра Назарова та Максим Нікітін видали найемоційніший та найзворушливіший прокат у перший день змагань танцювальних пар на чемпіонаті світу-2022 у Франції. Після виступу харків'ян зал у Монпельє аплодував стоячи, а дехто ледве стримував сльози.

Вже буквально під час підготовки до чемпіонату українці поміняли музику свого ритм-танцю. І замість варіацій "Hit the Road Jack" розпочинали під хіт Джамали "1944", а другу половину програму відкатали під народну пісню "Ой у лузі червона калина" у виконанні у Андрія Хливнюка.

Замість звичних яскравих костюмів спортсмени виступали у футболках у кольорах національного прапора із написом "Україна". Було видно, як танцюристи прожили цей номер, пам'ятаючи про війну в Україні та бомбардування рідного Харкова. А в очах Олександри ще при виході стояли сльози.

Зал у Монпельє, де на трибунах знайшлося чимало українських прапорів, аплодував стоячи та висловлював підтримку нашій країні у боротьбі з Росією своїми написами на синьо-жовтих плакатах.