Зеленський про окупацію: рублі – хіба що на вагу і маргінали-«політики» зі смітників не допоможуть

Президент Володимир Зеленський звернувся до російських загарбників, які тимчасово окупували українські міста. За його словами, окупантам не допоможуть маргінали, яких хочуть видати за "владу", а рублі скоро будуть прийматися хіба що на вагу.

- Окупантам не допоможе нічого, що вони роблять. Відключення нашого телебачення й підключення камлання московських телеведучих, листівки з пропагандою, роздача рублів. Рублів, які й у Росії скоро прийматимуть на вагу, а не за номіналом.

Не допоможе і підкуп маргіналів, яких окупанти шукають по всіх смітниках, щоб зобразити нібито проросійську владу. Відповідь окупантам буде лише одна - ненависть і презирство, - заявив президент Володимир Зеленський.