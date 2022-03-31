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Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

На росії через брак паперу квитки зменшилися удвічі

Сьогодні, 00:07 Переглядів: 142

 

Це лише початок 

У рф для економії паперу змінили розмір квитків для проїзду в транспорті. У Казані зменшують розмір проїзних квитків через дефіцит паперу. Про це повідомляє Центр транспортних стратегій.

Зазначається, що в Казані розмір квитків для оплати проїзду в громадському транспорті зменшили майже у два рази. Голова Асоціації автотранспортних підприємств Татарстану Сергій Темляков пояснив, що квитки зменшили заради економії паперу.

- Дане нововведення пов'язане зі скороченням витрат на касові стрічки, які використовуються у валідаторах для видачі квитків. Вартість паперових стрічок зросла, - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що раніше про брак чекової стрічки і її економне використання перевізниками повідомляли в Чувашії та Нижегородської області рф.

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Автор: Альона Душенко
Теги: росія квиток війна
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