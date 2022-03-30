Війна війною, а тримісячник у Кременчуці - за розкладом

Сьогодні, 23:29 Переглядів: 113

З 9 березня до 9 червня на території Кременчуцької міської територіальної громади оголошений трьохмісячник чистоти і порядку. Комунальні служби працюють щоденно. Про це повідомила пресслужба Департаменту житлово-комунального господарства.

Бригада КП "Кременчук АКВА-СЕРВІС" прибирає місце масового відпочинку від сміття (біля річки Дніпро, човнова станція "Демурівка").



Бригади КП «Благоустрій Кременчука» проводять комплексні заходи з впорядкування територій парків, скверів, інших територій, які належать до земель комунальної власності та перебувають на утриманні підприємства.

КП «Кременчуцьке КАТП 1628» виконує роботи з очищення прибордюрної частини шляхів від піску та бруду, вивозить сміття на сміттєзвалище.