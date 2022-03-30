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Кременчук, Спорт

Збірна України привітала Польщу із виходом на чемпіонат світу-2022

Сьогодні, 23:01 Переглядів: 120

 На офіційній сторінці Асоціації футболу України привітали польською збірну Польщі з футболу

Збірна України з футболу привітала збірну Польщі із виходом на чемпіонат світу-2022. Також «синьо-жовті» подякували польському народу за допомогу українським біженцям, які залишили рідну країну внаслідок бойових дій, передає Укрінформ.

- Дорогі наші брати-поляки. Щиро вітаємо Вас із виходом у фінальну частину чемпіонату світу.

Для нас назавжди залишиться в серці Ваша чуйність і братня підтримка для мільйонів наших жінок та дітей, яких ви по-сімейному прийняли у себе вдома, допомагаючи всім, чим можете. Низький уклін Вам за це, друзі.

Така ж сильна і рішуча була Ваша заява за жодних обставин не грати з агресорами на футбольному полі, що показало приклад усьому футбольному співтовариству і визначило позицію світових спортивних інстанцій.

Ваш рішучий крок є прикладом для всього світу, як треба об'єднуватися, коли божевільний і безжальний нелюд приходить зі зброєю на твою землю. Але добро завжди перемагає зло і Ваш вихід у фінал Кубка світу дуже символічний та надихаючий для нас!

Вітаємо Вас, браття, і дуже сподіваємось, що зможемо приєднатися до Вас на мундіалі у Катарі. Слава Польщі! Слава Україні!

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Автор: Альона Душенко
Теги: війна футбол Польща
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