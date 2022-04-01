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Надзвичайні новини, Україна, Світ, Путін проти українського народу

Окупанти, які залишили ЧАЕС, вкрали там все, що могли, навіть ложки

Сьогодні, 12:06 Переглядів: 13

 

Вони розграбували готель, розташований поруч із АЕС

Перед тим, як 31 березня залишити Чорнобильську АЕС, окупанти вкрали там все, що могли: комп’ютери, чайники, кавоварки, контейнери з майном, яке було на атомній станції. Про це в ефірі телемарафону розповів Євген Крамаренко, голова державного агенства з питань управління зоною відчуження, пише «Суспільне». Вони також розграбували готель, розташований поруч із АЕС. Звідти винесли кухонний посуд, виделки, ложки та сервізи. 

За словами Крамаренка, ще зранку 31 березня почала виїжджати техніка, яка перебувала на майданчику ЧАЕС. Після того, як частина техніки виїхала, старший серед окупантів на прізвище Якушев із позивним «90-ий» запропонував скласти акт.

- Погрожував, якщо цього не відбудеться, вони заберуть наших співробітників до білорусі. Фактично акт підписувався під примусом. Після цього (підписання акту — ред.) ці солдати почали мародерити, виносити речі, пакувати в техніку, що ще залишилась на майданчику, та виїжджати, - каже Крамаренко.

Співробітники у цей час перебували на своїх робочих місцях, і їм заборонили виходити із диспетчерських та кабінетів. Згодом вони зрозуміли, що стало дуже тихо, і наважилися оглянути станцію. Вони протягом обійшли весь майданчик ЧАЕС і переконалися, що окрім 59 працівників нашої станції на території більше нікого немає.

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Як зазначив Євген Крамаренко, окрім того, що зникла частина речей, усі датчики на перший погляд у нормі, суттєвих пошкоджень інфраструктури ЧАЕС поки не видно.

- Але треба пересвідчитися, коли наступить день і туди можна буде відправити вниз більш специфічних співробітників, які зможуть перевірити технічний стан усіх об’єктів, — сказав Крамаренко.

Він також додав, що датчики рівня радіації не працюють і не передають інформацію у загальну систему. Співробітники у ручному режимі перевіряли — перевищень немає.

- Але цю систему необхідно відновлювати, і незрозуміло, чому воно не передає. Можливо, саме обладнання було виведено, можливо, просто відключено. Будемо пізніше з’ясовувати, — пояснив Крамаренко.
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Автор: Катерина Турубара
Теги: ЧАЕС російські окупанти пограбування крадіжка
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