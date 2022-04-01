У Кременчуці та районі добровольчі формування територіальної оборони поки не створені

Сьогодні, 12:29 Переглядів: 539

Про це сьогодні під час брифінгу повідомив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік. Він зазначив, що у Кременчуцькому районі жодне добровільне формування територіальних громад поки офіційно не зареєстровано та розповів про законодавчий механізм їх створення.

Процес доволі тривалий, включає обов’язкові погодження та перевірки, а завершується він наказом Командувача Сил територіальної оборони ЗСУ про створення добровольчих формувань територіальної громади та призначення їх командирів. У Кременчуцькому районі цей процес до фінальної стадії по жодному добровольчому формуванню тероборони поки не дійшов.

- Вони (ред. - командири добровольчих формувань) проходять перевірки та погодження,- заявив Олег Лєднік.

У Кременчуці рішенням міської ради 5 осіб були рекомендовані на посади командирів відповідних добровольчих формувань.

Варто зазначити, що мова йде саме про юридичне завершення процедури створення добровольчих формувань. Фактично ж патріотично налаштовані громадяни вже давно об’єднались, допомагають військовим та займаються підготовкою до виконання завдань, які будуть на них покладені після завершення процедури створення ДФ.

- Дуже часто добровольчі формування територіальних громад плутають з батальйонами тероборони, які вже сформовані та є складовою ЗСУ. Це не одне й теж, хоча вони разом складають систему територіальної оборони, мають схожу назву, виконують схожі завдання та після створення добровольчих формувань територіальних громад будуть підпорядковані командирам військових частин тероборони, - зауважив офіцер, який опікується питаннями тероборони.

Нагадаємо, вчора під час онлайн-брифінгу начальник Полтавської обласної державної адміністрації Дмитро Лунін повідомив, що в області створено вже близько 20 добровольчих формувань територіальних громад та призначено їх командирів.