У Кременчуці та районі добровольчі формування територіальної оборони поки не створені

Про це сьогодні під час брифінгу повідомив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік. Він зазначив, що у Кременчуцькому районі жодне добровільне формування територіальних громад поки офіційно не зареєстровано та розповів про законодавчий механізм їх створення.
Процес доволі тривалий, включає обов’язкові погодження та перевірки, а завершується він наказом Командувача Сил територіальної оборони ЗСУ про створення добровольчих формувань територіальної громади та призначення їх командирів. У Кременчуцькому районі цей процес до фінальної стадії по жодному добровольчому формуванню тероборони поки не дійшов.
У Кременчуці рішенням міської ради 5 осіб були рекомендовані на посади командирів відповідних добровольчих формувань.
Варто зазначити, що мова йде саме про юридичне завершення процедури створення добровольчих формувань. Фактично ж патріотично налаштовані громадяни вже давно об’єднались, допомагають військовим та займаються підготовкою до виконання завдань, які будуть на них покладені після завершення процедури створення ДФ.
Нагадаємо, вчора під час онлайн-брифінгу начальник Полтавської обласної державної адміністрації Дмитро Лунін повідомив, що в області створено вже близько 20 добровольчих формувань територіальних громад та призначено їх командирів.
№ 8 від 24 лютого 2022Читати номер