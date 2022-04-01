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Кременчук, Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

Путіна можуть убити до підписання угоди з Україною, а ще ним опікується лікар-онколог

Сьогодні, 12:53 Переглядів: 640

  

Про це заявив ексглава британської розвідки та повідомляє російське видання «Проект»

Російський президент володимир путін може не взяти участі у підписанні мирного договору з Україною, оскільки до цього часу його можуть скинути з посади або вбити. Про це заявив колишній керівник британської розвідки MI6 Крістофер Стіл, повідомляє Sky News.

За його словами, російська агресія в Україні завершиться угодою, але до такого кроку ще далеко.

- Я думаю, що все закінчиться якоюсь угодою, але я думаю, що до цієї угоди ще далеко, і я думаю, що в ній, швидше за все, не буде володимира путіна... Думаю, що він цілком може бути усунутий від керівництва країною, або навіть, можливо, вбитий своїми людьми, — заявив Стіл.

Також колишній розвідник заявив, що не уявляє, як довіряти путіну в будь-якій мирній угоді, та не має розуміння щодо подальшої співпраці Заходу з Москвою.

- Я не бачу, як ми можемо довіряти путіну в будь-якій мирній угоді, яка буде укладена зараз, і я не бачу, як ми зможемо вести з ним нормально справи надалі, — зазначив ексглава MI6.

ЗМІ повідомляють про те, що після початку війни в Україні путін нікому не довіряє та знаходиться у бункері. Він часто змінює охоронців після найменшої підозри, які потім кудись зникають.

Цікаву інформацію щодо використання путіним рогів маралів для лікування містить журналістське розслідування російського видання «Проект».

Розслідувачі вияснили, що путін все рідше почав з'являтися на публіці, а для офіційних заходів почав використовувати так звані «консерви» - заздалегідь записані відео.

Зазначається, що путін консультується з отоларингологами й хірургами, зокрема з тими, хто спеціалізується на онкології і займався проблемами щитовидної залози.

Видання також розповідає про інтерес путіна до ванн з екстракту пантів (м'яких незакостенілих рогів маралів). Ці ванни йому порадив міністр оборони шойгу і переконав його на користь процедури — нібито вона покращує роботу серцево-судинної системи та омолоджує шкіру. Отже, путін почав більше думати про своє здоров'я. Рослідувачі пишуть, що в одній з поїздок він занурився у ванну з варевом з оленячих рогів, що видає специфічний запах.

Також журналісти-розслідувачі встановили, що путін часто відвідує Сочі. З ним приїжджає від п'яти до дев'яти лікарів, а одного разу з ним прибуло відразу 12 медиків.

 

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Автор: Віктор Крук
Теги: війна російські окупанти путин
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