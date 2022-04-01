«Земля перетравила молодого москаля...» Скільки росіянців знищили ЗСУ в Україні
Сьогодні, 13:17
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Генеральний штаб ЗСУ надав інформацію про загальні бойові втрати противника по 1 квітня
Генеральний штаб ЗСУ надав інформацію про загальні бойові втрати противника з 24.02 по 1.04:
- особового складу - близько 17700 осіб,
- танків ‒ 625 од,
- бойових броньованих машин ‒ 1751 од,
- артилерійських систем – 316 од,
- РСЗВ - 96 од,
- засоби ППО - 54 од,
- літаків – 143 од,
- гелікоптерів – 131 од,
- автомобільної техніки - 1220 од,
- кораблі/катери - 7 од,
- цистерн з ПММ - 76,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 85,
- спеціальна техніка - 24,
- пускові установки ОТРК/ТРК - 4.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
Бий окупанта! Разом переможемо!
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