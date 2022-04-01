«Земля перетравила молодого москаля...» Скільки росіянців знищили ЗСУ в Україні

Сьогодні, 13:17 Переглядів: 182

Генеральний штаб ЗСУ надав інформацію про загальні бойові втрати противника по 1 квітня

Генеральний штаб ЗСУ надав інформацію про загальні бойові втрати противника з 24.02 по 1.04:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.