Хто отримає премію Дарвіна за 2022 рік? Колективними номінантами стали російські військові

Сьогодні, 13:41 Переглядів: 0

Російські окупанти отримали величезні дози радіації через наказ їхніх командирів рити окопи в лісі у зоні відчудження. Про це у Facebook повідомила віцепрем’єр-міністр - міністр з питань тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук,

- Премія Дарвіна – це віртуальна щорічна премія, яку присуджують особам, які найбезглуздішим чином загинули або втратили здатність мати дітей, і, таким чином, позбулися можливості зробити свій внесок у генофонд людства (хто не знає, подивіться у Вікіпедії). Номінанти мають забезпечити свою дурну смерть самостійно та в оригінальний спосіб. Так от. Вважаю, що російські військовослужбовці, які рили окопи в лісі в зоні відчуження Чорнобильської АЕС, цілком заслуговують бути номіновані на Премію Дарвіна цьогоріч. Бо вони добровільно отримали такі дози радіації, наслідки яких їм будуть пояснювати лікарі в спеціальних захисних костюмах. Це той випадок, коли ворог вселяє жах через тирсу у нього в голові, - йдеться в повідомленні.

Премія Дарвіна: найбезглуздіші смерті

Чарльз Дарвін відомий всьому світу як творець теорії еволюції. На думку вченого, головна її рушійна сила - природний відбір. У безжальному світі природи дурні і слабкі особини гинуть, а розумні і сильні виживають, залишаючи потомство, якому у спадок передаються розум і сила предків. Саме так мавпа трансформувалася в людину.

Зараз люди не такі вразливі, як в давнину, і тому процес природного відбору злегка застопорився. У сучасному світі навіть дурний і слабкий homo sapiens може вижити і залишити потомство. Але є яскраво виражені кретини, які йдуть з життя ще до того, як вони вродять собі дітей. Тим самим вони допомагають людству, так як без їх генів все буде набагато краще.

Премія Дарвіна, номінанти на яку з'являються щороку, як раз і вручається людям, «що забрав свій внесок з людського генофонду». Більшість переможців нагороджують посмертно, але є і «унікуми», які отримали приз через позбавлення себе органів розмноження найбільш витонченим способом. Схоже, російські окупанти, що рили собі окопи в лісі в зоні відчуження Чорнобильської АЕС, відносяться саме до цього типу «номінантів» на премію Дарвіна.

Нагадаємо кілька топ премії Дарвіна, які колись стали «лауреатами» цієї премії:

РЕКТАЛЬНИЙ АЛКОГОЛІК

Майкл Уорнер був власником невеликого магазину і любив випивати. Але спиртне він вводив в себе нетривіальним способом, а саме - через задній прохід. Якось вони пішли з дружиною на вечірку, що стала для Майкла останньої. Він попросив дружину влити в нього дві 1,5-літрові пляшки хересу. В результаті бідолаха просто втратив свідомість, а на ранок його знайшли мертвим. Після аналізу крові з'ясувалося, що вміст в ній алкоголю в 6 разів перевищував норму.

ВБИВЦЯ КРОТА

63-річного німця погубило бажання винищити крота, який оселився у нього на присадибній ділянці. Пенсіонер застосовував все, але безрезультатно. Тоді німець вирішив вдатися до радикального способу: він приєднав металеві прути до високовольтної лінії і встромив їх у землю. Незважаючи на вжиті заходи безпеки, ток все ж потрапив на ділянку землі, де стояв пенсіонер. Загалом, він відправився на той світ разом з кротом.

РІДКИЙ АЗОТ

Росіянин вирішив вразити свою дівчину. В Інтернеті він подивився відео про те, як людина занурював руку в азот і витягав її неушкодженою. Проте, він не до кінця вивчив всі особливості експерименту. Людина на відео намочував руку водою, яка стала бар'єром між шкірою і азотом. Тому вона і залишилася неушкодженою. Росіянин на це не звернув уваги, а роздобув каністру з рідким азотом і вирішив повторити експеримент перед своєю коханою, сунувши руку в ємність. Протримався наш горе-герой недовго. Біль став нестерпним, і він висмикнув руку, але при цьому зачепив каністру і перекинув її вміст собі на промежину. Чи треба говорити, що у нього там все замерзло …

ТЕЛЕФОН-ПІСТОЛЕТ

Премію Дарвіна (найбезглуздіші смерті) отримав і 47-річний Чарльза Баргер. Вночі він прокинувся від телефонного дзвінка. Намагаючись спросоння намацати трубку, Баргер взяв револьвер, підніс його до вуха і натиснув на курок.

СМЕРТЕЛЬНА ПЕРО

Жінка гуляла в горах і побачивши на землі легке пір'їнку захотіла її підняти, але подув вітер, і воно виявилося у огорожі. Замість того щоб піти далі, нещасна кинулась його ловити і звалилася з висоти 300 метрів. Від отриманої черепно-мозкової травми вона померла.

НЕБИТКЕ СКЛО

Ще один лауреат - Гаррі Хой. Серед його розваг була демонстрація міцності вікон в офісі. Цим він лякав відвідувачів та колег. Для перевірки Гаррі розбігався і кидався на скло. 24 спроба юриста увінчалася успіхом. Він пробив скло і випав з вікна хмарочоса.

РУДИЙ ЛІС

Група російських військових, які у ролі окупантів поїхали на «легку прогулянку» в Україну, захопила Чорнобильську атомну електростанцію, яка вибухнула у 1986 році, внаслідок чого територія навколо АЕС була забруднена радіоактивними речовинам. Вони може щось про це й чули, але зрозуміти цього не змогли через вкрай низький інтелектуальний розвиток. Ця група російських військових вирили окопи в лісі в зоні відчуження Чорнобильської АЕС та отримали дози радіації, які можуть бути несумісні з життям, або ж гарантовано захистять людство від генофонду цих індивідів.

Це перші колективні номінанти на премію Дарвіна. Досі групові премії Дарвіна за колективне самогубство нікому не призначали.