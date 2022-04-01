На Кам'янському водосховищі браконьєри виловили 100 кг риби, їх затримали

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31 березня на водоймі регіонального ландшафтного парку «Нижньоворсклянський» (Кам’янське водосховище) рибпатруль та працівники СПД зловили порушників, що виловили майже 100 кг риби та завдали понад 20 тис грн збитків, інформує Полтавський рибоохоронний патруль.

Так, близько 12.00 поблизу с. Кишеньки Полтавського району виявили двох громадян, які ловили рибу з дюралевого човна за допомогою двох ліскових сіток. Порушники виловили карася сріблястого – 53 екз., ляща – 25 екз., щуки – 5 екз., судака, товстолоба і плітки – по 4 екз., сома – 2 екз. та 10 екз. раків приблизною вагою в 94 кг. Збитки, завдані рибним ресурсам України, становлять 20 095 грн.

На місце прибула СОГ відділення поліції №2 Полтавського РУП ГУНП для спільного документування грубого порушення правил рибальства, що містить ознаки кримінального проступку, передбаченого статтею 249 КК України (незаконне зайняття рибним промислом). Дана стаття передбачає штраф від 17 000 до 85 000 грн або обмеження чи позбавлення волі на строк до трьох років, з конфіскацією знарядь і засобів промислу та всього добутого.

На осіб склали протоколи про адміністративне правопорушення за ч. 4 ст. 85 КУпАП (грубе порушення правил рибальства). Сітки, човен та незаконно добуті водні біоресурси вилучили до відповідного рішення суду.

Слідчий вніс відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочав розслідування за фактом браконьєрства. Тривають слідчі дії.