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Кременчук, Надзвичайні новини

У Кременчуцькому районі на блокпості затримали людину з гранатами та набоями

Сьогодні, 11:00 Переглядів: 1 559

 

На Кременчуччині ситуація спокійна, підпали сухої рослинності майже припинились

Начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік повідомив, що минула доба у районі пройшла без надзвичайних подій. Ворожих військ на кордонах Полтавської області немає, випадків мародерства не було, диверсійно-розвідувальних груп ворога не виявлено.

Більш того, у районі майже припинились підпали сухої рослинності. За минулу добу ДСНС зафіксували лише один такий випадок – у селі Павлівка вигоріло близько 2 га сухої трави. Позаминулої доби було зафіксовано 5 підпалів сухої рослинності.

Варто нагадати, що за випалювання стерні, луків, пасовищ, ділянок із рослинністю громадяни притягуються до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу у розмірі – від 3060 грн до 6120 грн. У деяких випадках таке правопорушення може розглядатись як кримінальне.

За минулу добу поліцією був виявлений один п'яних за кермом – у селі Піщаному. Його притягнули до адмінвідповідальності по ст. 130 КУпАП, а його автівку вилучили. Її можуть передати на потреби ЗСУ. На одному з блокпостів затримали людину, яка перевозила 2 гранати та два магазини с патронами. Національна поліція дає правову оцінку діям цієї особи.

Олег Лєднік повідомив, що напередодні до Кременчука прибуло 38 вимушених переселенців із Харківської області, серед яких 5 дітей, хоча очікувалось прибуття 2,5 тисяч переселенців. Усіх їх розселили в місті.

Начальник Кременчуцького РВА нагадав про час дії комендантської години у Кременчуці та Кременчуцькому районі – з 20.00 до 06.00 – та про заборону на судноплавство та риболовлю, яка введена у Полтавській області з 1 квітня рішенням обласної військової адміністрації.

На запитання щодо нових дописів у додатку «Сирена Кременчук», що з’явились учора, про «велику вірогідність ракетного удару по місту Кременчуку» Олег Лєднік відповів, що у разі повітряної тривоги загроза завжди була і є. Тому після оголошення повітряної тривоги усім необхідно спускатися в укриття.

- Ми намагаємося відновити роботу підприємств району та допомагаємо у плановому проведенні весняно-польових робіт. Наразі це головне завдання, - наголосив Олег Лєднік.
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Автор: Віктор Крук
Теги: війна підпал Кременчуцький район нетверезий водій блокпост граната
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